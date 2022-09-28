俄羅斯新徵召士兵啟程前往軍事基地。

烏克蘭戰事陷入停滯，俄羅斯總統普丁宣布部分動員，專家認為，動員的最壞結果是引爆「大屠殺」，因為軍隊最大的問題是缺乏訓練人員，導致這群徵召士兵被迫在缺乏訓練的狀況下上戰場。不過專家也指出，最好的情形是能為普丁爭取時間，讓烏克蘭經歷寒冬，徵召士兵能遞補前線，讓已作戰數月的士兵休息、重新整隊。

俄羅斯宣布部分動員30萬士兵後，引發適齡男性出逃、各地示威、男子槍擊指揮官等動盪事件，長者、沒有軍事背景的男性收到入伍令的事件頻傳。

究竟動員公民參戰能否幫助俄羅斯打贏烏克蘭戰爭？《紐約時報》（New York Times）報導，美國非營利國防分析機構CNA俄研所所長考夫曼（Michael Kofman）26日指出，俄羅斯各地入伍辦公室似乎試圖填滿配額，在未考慮條件的狀況下徵召男性，他說初期看起來一團糟，但確實也動員了大量男性。

專家認為俄羅斯動員的最壞結果是引爆「大屠殺」。圖為俄國南部城市克拉斯諾達（Krasnodar）的新兵集合。（圖／美聯社）
專家認為俄羅斯動員的最壞結果是引爆「大屠殺」。圖為俄國南部城市克拉斯諾達（Krasnodar）的新兵集合。（圖／美聯社）

考夫曼分析，俄羅斯的目標似乎是盡快讓這批徵召士兵上戰場、穩定前線，避免烏軍在冬天之前展開另一波反攻。

他認為徵召夠多的士兵確實能幫助莫斯科維持戰事，但由於俄軍數月前就已經部署軍官、專業人員前往戰場，目前軍隊缺乏新兵的訓練人員。

「我認為最好的狀況是，他們被送上戰場前能有2周時間恢復精力或是熟悉訓練」，考夫曼說。

專家認為俄羅斯動員的最壞結果是引爆「大屠殺」。圖為俄國西南部小鎮巴泰斯克（Bataysk）的新兵集合。（圖／美聯社）
專家認為俄羅斯動員的最壞結果是引爆「大屠殺」。圖為俄國西南部小鎮巴泰斯克（Bataysk）的新兵集合。（圖／美聯社）

澳洲國立大學（Australian National University）戰略防衛中心（Strategic Defence Studies Centre）副教授薩塞克斯（Matthew Sussex）在學術網站《對話》（The Conversation）撰文指出，普丁動員的最糟情況是導致戰場混亂，甚至可能引發「大屠殺」，最好的情況是能為普丁爭取時間，讓烏克蘭必須度過另一個寒冬。

他分析長久以來普丁不願動員，此次下達部分動員令主要有2個原因。第一，俄軍已消耗太多精確制導彈藥（precision-guided munitions），而且無法取得制空權，導致部隊無法準確打擊烏軍陣地及主要設施，俄羅斯內部鷹派因而不斷要求他做更多來支持部隊、結束戰爭，動員大量士兵能夠向鷹派證明普丁有聽進他們的意見。

第二個理由是，開戰7個月以來俄羅斯武裝部隊幾乎沒有喘息、疲憊不堪，部署新兵能讓士兵休息，並且為明年春季的攻擊計畫重新整隊。

薩塞克斯說，這批徵召士兵所能發揮的最大效果是成為阻止部隊（blocking force），同時間莫斯科持續測試歐洲的耐心，以及承受能源供應下滑成本的意願。

文章來源：Russia Admits to Draft Problems as Anger Flares Into Violence
文章來源：As winter approaches, will Putin’s ‘partial mobilisation’ help Russia win the war in Ukraine?
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