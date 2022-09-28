新華社28日報導，中國常駐聯合國代表張軍美東時間27日在安理會審議烏克蘭問題時發言，呼籲打開烏克蘭問題政治解決的大門。安理會作為國際集體安全機制的核心，應當採取建設性、負責任行動，為政治解決積累條件、開闢空間。

張軍說，中方注意到烏克蘭局勢最新變化，也認真聽取了有關各方就此發表的意見。中方看待和處理烏克蘭問題的立場和主張是一貫的、明確的，就是各國主權、領土完整都應該得到尊重，《聯合國憲章》宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。中方始終站在和平一邊，一直致力於勸和促談，將繼續發揮建設性作用。

張軍說，在剛剛結束的聯大一般性辯論中，許多國家領導人都對烏克蘭危機長期化、擴大化及其引發的外溢影響表示擔憂，呼籲通過對話談判實現停火止戰，管控危機外溢造成的負面影響。近來發生的事態再次提醒我們，和平需要各方共同爭取和維護，集團對抗、政治孤立、制裁施壓只會讓問題解決走向死胡同。當務之急是要推動當事方盡快打開政治解決的大門，把各自合理關切都納入談判，把所有可行選項都擺上桌面。黑海糧食倡議的簽署啟發我們，即使在衝突局勢下，外交努力一樣可以取得成果、帶來希望。

張軍說，堅持以國際法為基礎的國際秩序，恪守以《聯合國憲章》宗旨原則為基礎的國際關係基本準則，不能停留在政治口號上。安理會作為國際集體安全機制的核心，應當充分用好憲章賦予的斡旋調解工具，遵循止戰促談的正確方向，尤其要採取建設性、負責任的行動，為政治解決積累條件、開闢空間。中方將同所有愛好和平的國家一道，繼續為緩和局勢、解決危機作出不懈努力。