為配合108 課綱，有許多教育工作者試圖將移工議題帶入校園，但卻不知道如何著手。致力於移工教育的 NGO 組織 One-Forty 推出了「」，希望讓老師將移工議題帶入校園，重構學生對於東南亞的印象，並在學習尊重多元文化的同時，擴展自身的國際視野。

據統計，目前全台約有60餘萬名移工，平均約每35個在台灣的人，就有一位東南亞移工。且在缺工、高齡化的社會下，未來勢必有越來越多移工來到台灣。因此，認識同樣生活在同一塊土地的移工，將成為重要的議題。

One-Forty 近年來開始將移工議題帶入校園，如2020年One-Forty與高雄女中的老師聯手帶領學生參觀 One-Forty 「移工之聲」年度攝影展，2022年也參與中學生社會設計個案挑戰賽，提供體制內外的中學生一個關注社會議題，提出企劃、展開行動的機會。

One-Forty近日推出移工議題教學包，發展出10個教案活動與議題教學簡報，內容涵蓋多元族群與文化知識問卷、移工旅程問題解決工作坊、破除刻板印象反思活動等等，期待學員在體驗這些教案後，能夠產出自己對於移工議題的觀點，並透過實際行動為移工議題盡一份心力。

移工議題教學包可洽One-Forty官網。