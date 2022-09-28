拒上周玉蔻節目再+2！楊植斗秀簡訊酸換主持人節目會更好 游淑慧加碼爆料「1450領袖」驚人內幕 @中時新聞網

媒體人周玉蔻因猛打國民黨台北市長候選人蔣萬安父親蔣孝嚴往事，遭各界撻伐，更被前中姐張淑娟按鈴控告。國民黨台北市議員徐巧芯率先表態「拒上周玉蔻節目」，同黨北市議員游淑慧、候選人楊植斗也紛紛跟進，游更爆出周靠極端風格橫掃收視率、財源不斷，掀起政壇「拒上周玉蔻節目潮」。此消息引熱議，大批網友則直呼「早知如此何必當初」。

游淑慧昨（26）日在臉書發文表示，徐巧芯已表態拒上周玉蔻任何節目，但其實周節目之前來邀她時，她也一直都是拒絕的，主要原因是，怕自己情緒與修養管控功力不夠。游更爆料，周靠著走極端的風格成為「1450精神領袖」，但最悲哀的是，這種作風，卻讓其節目收視率飆高，甚至財源滾滾來。

楊植斗昨日也在臉書秀出，3月30日周玉蔻廣播節目邀訪簡訊，當時周邀楊上節目來與民進黨立委鄭運鵬討論「廢古文考試」議題。楊稱自己當時便婉謝此邀約，更反嗆該節目「換個主持人，也許聽眾會更多一些」。

「拒上周玉蔻節目潮」愈演愈烈，掀起熱烈討論。大批網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「早知如此何必當初」、「周小姐以前也曾是非常非常優秀的媒體人，真的是早知如此何必當初」、「人性的醜態全露」、「政治與利益讓人瘋癲」、「沒有下限是原因之一，可是最重要的原因是背後的支持」、「徐巧芯說的最棒：時指緊蔻，玉時俱焚」。