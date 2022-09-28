「賽車教父」廖老大因成功打龜走紅，然而跨足飲料店生意後負評連連，不僅飲料口碑不佳，之後他無預警退出直播圈，又遭罵放任加盟主自生自滅，如今已傳出有不少店家倒閉；日前澎恰恰的金主林秉文傳出將出手相救，對此，27日他本人亦在社群證實此事，同時向加盟主提出1關鍵以真正協助。

前桃園市議員王浩宇昨才在社群PO文，表示他得知有加盟主在飲料店砸上百萬，遂在某場合告知林秉文此事，他說，林秉文對他說願替廖老大的飲料店加盟主解決問題，盼能讓他們的飲料店損失不要那麼大，畢竟包括設備和裝潢所費不貲，其中甚至有人投資上百萬元，想放棄又不能放著大筆投資不管。

昨(27日)林秉文本人證實王浩宇所言句句屬實，他表示想請加盟主把與廖老大的加盟合約書完整一份寄給他，包括合約書的內容、雙方個人資料來當證明，「不再受到無完整SOP運營的混亂商業模式，影響到加盟主的整體收入，讓我們一起加油」。

林秉文也對《三立新聞網》表示，原先就有收到一些加盟主的私訊，是後來遇見王浩宇告知此事，才決定站出來協助，同時他說自己會先去喝喝看「看飲料真的有那麼難喝嗎？」，而目前他這邊已收到多份合約書，盼能了解店家與廖老大的糾紛關鍵為何，將會有專人協助他們處理。