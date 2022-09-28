邊境解封明天上路，將取消機場唾液PCR篩檢，預計10月13日啟動第二階段，全面取消入境居家檢疫改為「0＋7」。公衛學者認為，「解封前適應期」應取消無症狀接觸者的隔離措施，並逐漸轉為一般傳染病境外監測模式，台灣在10月中就有條件執行「0＋0」。

台大公衛學院教授陳秀熙指出，Omicron醫療照護下，還需要評估非新冠肺炎醫療需求增加，台灣8月份超額死亡雖有下降，但仍有21％，顯示對於年長者的醫療衝擊仍大；如何優化醫療照護量能、避免醫療照護人力短缺，是解封之路上的關鍵。

陳秀熙認為，新冠肺炎大流行走向地方流行之前，需要一段「解封前適應期」，重點包括：轉型為中重症及死亡監測、解除無症狀接觸者檢疫隔離措施、國境解封防疫轉型、社會解封適應。

陳秀熙說明，首先是轉型為中重症及死亡監測，有助於提供脆弱族群施打次世代疫苗，並且有效快篩配合早期投藥；其次是必須解除無症狀接觸者的檢疫隔離措施，鬆綁醫療量能及各行各業人力，能夠回到職場，否則對台灣社會仍會有衝擊。

國境解封防疫轉型方面，陳秀熙表示，居家檢疫3＋4退場以快篩及自主防疫0＋7取代，未來更要逐漸轉為一般傳染病境外監測模式0＋0，預估台灣在10月中就有條件。至於社會解封適應，他認為，需降低「大流行恐懼」為「流感化心理適應」，轉型為地方流行監視模型，只要觀察今年流感疫情，小心做好準備，12月應該可以期待。