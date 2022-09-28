星宇航空今（28）日召開興櫃前法人說明會，將於9月30日興櫃掛牌，正式進入資本市場。身為國內最年輕，也是成長最快速的航空公司。星宇航空執行長翟建華表示，老天開了星宇一個大玩笑，一開航就遇到疫情，到現在已經33個月，這是他踏進民航產業以來做過最多事職程，所幸已經走到隧道盡頭，星宇都「準備好了」。

星宇航空自2018年成立以來就備受期待，董事長張國煒誓言要打造一家精品級航空公司，讓台灣在地品牌揚名國際，如今開航僅兩年半的星宇航空將正式登錄興櫃市場，透過獨特的品牌魅力走出屬於自己的路，可望為航空市場注入新的活力。

堪稱近年來台灣興櫃市場資本額最大企業，星宇航空實收資本額181.17億元，雖然一開航就碰上疫情，但從員工踴躍的認股及A350-900聯貸案銀行團的支持，顯現市場十分看好星宇的未來發展。隨著各國邊境措施逐步鬆綁，旅遊市場回溫，星宇航空今年1-8月營收較去年同期增加131％，已連續4個月年增率及月增率呈現正成長，顯現全球旅遊復甦已經浮現，各航線將持續增班，迎接解封後之旅遊商機。

今年下半年為星宇航空交機高峰期，年底機隊規模將達19架，包含13架A321neo、４架A330neo及2架A350新機，運量將是去年同期的二倍，第四季航班數亦較第三季增加近一倍，展望疫情解封後航空產業將迎來強勁復甦，有助提升航班載客率，有信心國境開放後短期內可以獲利。星宇航空將持續朝目標前進，打造屬於台灣的高端精品航空品牌，除了提供旅客高品質的飛航服務外，也將穩健擴展公司規模，善用台灣地理位置優勢，發展北美與東南亞共10億人口的轉機航網。

受惠各國放寬旅遊限制，全球客運市場持續復甦，截至今年６月為止，客運需求已恢復至疫情前約70％之水準，星宇航空也將增闢亞洲新航線拓展飛行版圖，預計10月28 日開航沖繩、札幌，並復飛越南峴港航線，屆時星宇航空將有13個航點，以迎接年底的旅遊旺季。首架A350廣體客機於10月完成交機後，規劃於2023年第一季投入亞洲航線，並從4月起開闢台北-洛杉磯航線，正式開啟太平洋另一端的市場，未來也將持續佈局美洲航點，深耕商務轉機客市場並加速航網的拓展。