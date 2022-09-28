有些人特別不會安慰人或哄人，如果需要這麼做的話簡直要了他們的命，《旺好運》運勢專欄指出，水瓶座、摩羯座、獅子座最不會哄人，因為他們覺得遇到困難應該去想辦法解決，或是思考問題出在哪裡，而不是向身邊人討拍。

第三名：獅子座

獅子座很不願意放下低姿態去安慰人的，因為他們通常都放不下身段，當有人需要被哄時，他們其實會不知道如何是好，因為他們覺得脆弱的一面不該顯露出來給別人看，需要好好藏住，等到獨自一人時再來發洩。

第二名：摩羯座

摩羯座是非常木頭的性格，不太會安慰人就算了，一點哄人或貼心的事情也做不太出來，因為他們認為每件事情都有因果，主要是要解決，而不是討拍，所以當遇到有人需要被哄時，他們會靜靜的看著你，等到你自己解決為止。

第一名：水瓶座

水瓶座不太喜歡去配合別人，他們往往都是按照自己的步調在行事，要他們去哄別人真的不容易，因為他們根本不在乎，反而還會指責你哪裡不對，所以很多人都說水瓶座很無情，因為他們太過理性，讓不知該如何是好。