《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》璀璨書衣版封面。（志玲姊姊慈善基金會提供）

第一名模林志玲今年五月推出第一本全文字書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》，至今已蟬聯20周博客來、誠品、金石堂書店的暢銷榜，躋身暢銷作家行列，她在書中分享人生點滴，就連夫妻相處之道也不藏私，像是若兩人遇到有情緒的時候，就會牽著彼此的手，「因為有溫度的心，會比任何言語上的溝通，更能拉近彼此的距離」。

在銷售量即將到達五萬本門檻的前夕，志玲姊姊特別準備了慶功小改版封面「璀璨書衣限量版」，以繽紛亮眼的姿態回饋給支持的讀者們，在接近年末的時節，更是獻給大家的一份最美好的禮物。此次改版還加贈志玲姊姊親筆手寫的「美字手帳貼」，可以使用在日常手帳、筆記本，讓《剛剛好的優雅》書中每個感動的段落，時時刻刻都能帶來正能量、替你加油加油！

在許多讀者的熱情敲碗之下，志玲姊姊將於10月9日舉辦新書分享會，這也是她睽違2年再次公開現身與粉絲面對面的機會。除此之外，《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》一書銷售扣除出版印製相關費用，所得將全數運用於「志玲姊姊慈善基金會」捐助弱勢兒童的教育基金與偏鄉學童學習圓夢計畫。