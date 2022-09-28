由俄羅斯指派管理烏克蘭4個佔領區的官員周二宣布，絕大多數公投選票支持加入俄羅斯。俄羅斯當局再度發出核武威脅，而美國則宣布將在聯合國推動一項譴責該「假公投」的決議。

俄羅斯在烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）和南部札波羅熱（Zaporizhzhia）、赫爾松（Kherson）等4個佔領區發起為期五天的入俄公投。這4個地區占烏克蘭領土約15%。

由俄羅斯任命的佔領區官員表示，根據周二這4個省的完整計票結果，贊成加入俄羅斯的得票率介於87%～99.2%不等。俄羅斯國會上議院議長表示，該院可能在10月4日審議併吞（annexation）這4個地區的議案。

俄國前總統、現任俄羅斯聯邦安全委員會副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）在Telegram上表示：「結果很清楚，歡迎回家，回到俄羅斯！」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在周二夜間對此表示，被佔領區上演的這場鬧劇根本連模仿公投都稱不上。

美國特使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，美國將在聯合國安理會提出一項決議，呼籲成員國不要承認烏克蘭領土的任何改變，並要求俄羅斯撤軍。她表示，俄羅斯的假公投如果獲得認可，將打開一個我們無法關閉的「潘多拉盒子」。

一旦俄羅斯併吞烏克蘭該4個地區，普丁便可以將烏克蘭奪回失地的任何意圖宣告為對俄國領土的攻擊。俄國總統普丁上周曾表示，他將不惜動用核武捍衛俄羅斯的「領土完整」，梅德維傑夫周二再度向烏克蘭和西方發出核武警告。他並首度預測，即使莫斯科動用核武攻擊烏克蘭，北約軍事同盟也不會直接介入烏克蘭戰爭。

澤倫斯基總統顧問Mykhailo Podolyak表示，基輔當局不會因核武威脅或併吞投票而動搖，將繼續奪回所有被俄國軍方佔領的土地。

外交官員表示，莫斯科發出核武威脅的目的，是為了嚇阻西方，以減少對基輔的支持。