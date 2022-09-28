搭配統一時代百貨台北店週年慶檔期，日本高級生吐司領導品牌「乃賀美」特舉辦登台半週歲慶主題優惠活動，自9月29日起至10月19日在統一時代百貨台北店週推出「單品雙搭1+1」及「禮盒組」兩大回饋優惠方案。其中「單品雙搭1+1」購買生吐司1斤或2斤+臍橙果醬一瓶，現折五十元。

另購買850元「禮盒組」組合包含生吐司一斤+任選兩種口味果醬)，即送價值150元生吐司一斤兌換券一張，下次消費滿300元可兌換使用。成立於2013年的乃賀美，品牌名稱更蘊含代表著正宗傳統及美麗色澤、美味口感的深遠意涵，有著「日本最好吃的生吐司」稱號。源於對產品的自信，有別於市面上多種口味選擇，「乃賀美」秉持匠心初念，致力於生產原味生吐司品項，歷經9年的市場考驗，至今仍以單純、不浮誇、簡單而專一品項，獲獎無數，是日本許多家庭的早餐餐桌必備的美食，也成為日本販售生吐司最多門店的領導品牌。

看重台灣市場，「乃賀美」特地從總部派遣角田大喜擔任台灣技術長，100%完美呈現品牌原創獨家烘焙工法，讓台灣的消費者每一口品嚐到的都是最道地的美味。同時，在台門市裝潢更是參照日本各大分店木質日調風格，充滿一種清雅謐靜之感，風雅中又不失時尚。