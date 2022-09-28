在全球經濟衰退風險加強的背景下，代表國際大宗商品行情的CRB商品指數在6月初創下十年高點後出現修正，截至9月23日為止由高點下跌18.5%，今年以來仍上漲15.5%。在這樣的震盪走勢中，隨著冬季用油旺季的到來而逐漸轉變，展望第四季，該如何看待能源、商品行情呢？

匯豐投信全球關鍵資源基金經理人劉柏廷提出3個觀點，整體不看淡能源、商品後續的走勢；首先是冬季用油旺季的供應憂慮，根據美國能源部的數據，在截至9月9日當周，美國緊急儲備的原油庫存減少840萬桶至4.34億桶，使庫存達到37年以來的最低水平，加上伊核談判再度陷入僵局，伊朗原油或無望重回市場，歐洲對俄羅斯石油禁運將於12月5日開始生效，屆時全球石油供應又將更加緊張。

其二為俄羅斯斷氣、歐洲面臨能源危機，俄羅斯輸送天然氣往歐洲的重要管道「北溪1號」於9月2日宣布停止供氣，再次引發外界對歐洲冬季能源危機的關注，歐洲的能源儲備仍可能會跌至危險水平，進一步使天然氣價格飆升。

劉柏廷進一步指出，第三個觀察重點為電力成本高、衝擊歐洲金屬原物料產業減產；俄羅斯「北溪1號」停止輸送天然氣，不僅只對當地民生帶來打擊，也影響歐洲企業，電力成本快速攀升，嚴重打擊高耗能的金屬冶煉相關產業，隨著歐洲能源危機進一步發酵，或許在今年冬季就可以看到歐洲鋁、鋅、鋼鐵等產業掀起減產潮，使大宗商品供應短缺、低庫存格局惡化，進一步推升商品價格。

匯豐資源豐富國家債券基金經理人曾淼玲指出，俄烏戰爭改變全球樣貌，資源價格全面上揚，資源出口國家因有豐富資源作為後盾，累計龐大的外匯存底、國家基本面體質佳，另外主權債多屬投資等級，違約風險相對低。資源出口相關國家債券因具較高債息，表現相對優異，受美國升息影響較低，整體表現優於傳統上以美元為基礎的固定收益商品。展望未來，在資源價格高居不下的年代，可以聚焦相關資源豐富國家的債券投資商品，來替代傳統美元計價的債券標的。