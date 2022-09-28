三立美女主播高毓璘，日前宣布7年婚姻畫下句點，她強調離婚主因是夫妻個性不合，過程沒有任何「抓馬劇情」，昨(27日)在臉書分享育兒過程時，不禁感概：「號稱自己教育小孩很有耐心，卻也不過爾爾」，引發網友好奇究竟怎麼了?

高毓璘臉書發文開頭表示：「教育真的很難」，接著透露兒子吵鬧不肯睡覺，當下便指責：「你就是想玩電動所以在鬧」，兒子隨即反駁並非如此，母子僵持近一小時後才化解這僵局，隨後兒子再次哽咽表明並不是想玩電動，而在情緒冷靜後，她表示沒有聽兒子解釋，就妄下定論指責，忍不住感概：「號稱自己教育小孩很有耐心，卻也不過爾爾」。

在反思自己行為之後，高毓璘坦言內心感到難過後，朋友也急忙安慰她：「覺得你已經很棒了，至少你懂得反省，而且會認錯，這很不容易，明天再和他好好聊一聊」，隔天起床後便再次向兒子道歉：「昨天工作太累了，太沒耐心了，沒有好好的聽你說真的很對不起，可以請你原諒我嗎？」沒想到兒子竟冷冷回應：「不知道欸」，讓她傻眼表示：「跩什麼啊，天蠍座就是記仇」。

眼見母子倆互動，網友紛紛留言：「這件事本來就超難，我兒子20幾歲了，我也還在學」、「很少大人願意反省及和小孩道歉的～相信弟弟也感受得到的」、「教育真的不容易，有時候真的會失控，但會願意溝通的大人真的很不容易，孩子會慢慢越來越懂事的」，藝人陳冠霖也留言：「其實都是我們在跟孩子學習，孩子吵完了沒多久OK一起玩；那我們還有什麼過不去的呢」。