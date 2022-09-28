每年的9月28日為孔子誕辰，也是一年一度的教師節，今日舉辦至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮，由高雄在地師生組成近220人的儀禮隊伍，依循明代禮制完成祭孔儀程，高雄市長陳其邁也前往參與，與民眾一起拔牛毛、過蔥門、領智慧糕。

本次典禮由市長陳其邁擔任正獻官，在高雄市左營孔子廟舉行，由舊城國小、鼎金國中、左營高中擔任典禮執事人員，舊城國小擔任佾舞的佾生，左營高中執掌通贊、亞贊與禮生，鼎金國中負責樂生與歌生，3所學校師生合作無間，圓滿完成此次祭孔典禮。

今年特別的是首度有國際交換生參與典禮，受到國際扶輪3510地區總監吳泰昌邀請，來自德國、捷克、美國、丹麥的8位外籍交換學生參與祭孔大典，協助禮生的工作。來自美國的毛嵐迪表示天氣真的很熱，但祭孔衣服非常漂亮，是非常值得的體驗。德國的交換生陳玫亞提到這是非常特別的典禮，她感到十分榮幸。

左營孔子廟由鳳山縣首任知縣楊芳聲創建，舊址位於舊城國小內，存有高雄市市定古蹟清代鳳山縣舊城孔子廟崇聖祠及古碑林。現在的高雄市左營孔子廟為1976年新建，坐落在蓮池潭北側，建築仿宋代山東曲阜孔廟配置格局而成，並自高雄市升格為直轄市後，舉辦升格後首屆祭孔釋奠奠禮，至今已42屆。