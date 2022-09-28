曾在美國前總統小布希（George W. Bush）時代擔任國防部長辦公室中國科科長的包士可（Joseph Bosco）投書美國《國會山報》（The Hill），27日刊出的評論文章指出，中國幾乎明確地將西方國家介入烏克蘭問題的意願程度，看作中美在台海問題上心理攤牌（psychological showdown）的預測。

文章稱，毫無疑問地，中國注意到拜登政府對烏克蘭的軍事支持存在很多限制，包括沒有設立美國的禁飛區、未提供噴氣式戰機，也無提供可以涵蓋俄羅斯境內的遠程系統等。因為提供威力過大的武器，會被俄羅斯視為挑釁行為，可能使緊張局勢進一步升級，甚至動用核武。

美國總統拜登18日接受媒體採訪時曾表示，如果兩岸發生軍事衝突，美國會保護台灣，這是他第4度做出類似表態。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）後來表示，美國未對台灣主權採取立場，但強調美方「一中政策」沒有改變。

文章指出，歷屆美國總統曾6次表達美國將在軍事上保護台灣，其中4次是拜登在上任不到2年的時間內所說；這6次表述均被其他官員收回、淡化或駁斥，他們認為華盛頓的戰略模糊政策沒有改變。柯林頓政府最初的表述是，如果中國攻擊台灣，「我們不知道」會怎麼做以及「這要視情況而定」。

文章認為，在拜登宣布美國承諾進行軍事干預以保衛台灣之前，拜登政府早已明確支持將此視為美國的官方政策。可以預期的是，北京會制定戰略和計劃，讓華盛頓在台海中最終猶豫與退縮，並選擇緩和局勢，而非冒著核戰爭的風險。文章指出，這將是一個巨大的戰略誤判，甚至比韓戰更加嚴重；因為根據官方聲明，當時有更充分的理由相信華盛頓不會進行軍事干預。

文章最後建議，在中共召開二十大之前，美國應該在台海建立一個航空母艦打擊群，「這是加強對台防禦宣告最有效的方法」。