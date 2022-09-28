天秤座壽星近期似乎進入慶生歡愉期。收到電郵寄來餐廳的優惠券，剛好小壯丁在周末要看牙醫，我們就近安排母子午間餐敘。既然生日也快到了，於是在訂位時備註慶生。

用餐日期前一天深夜九點多，餐廳打電話來詢問：「要不要唱生日快樂歌？」

「好呀！我最喜歡聽歌了！」我回答。尤其是在生日這一天，能夠聽到生日快樂歌，感覺會收到好多的祝福。

當天中午抵達餐廳門口，帶位的服務生又問一次：「今天慶生，要唱生日快樂歌嗎？」

為什麼又問一次呢？雖然第六感有點困惑，但是我仍然回答：「好呀！我最喜歡聽生日快樂歌。」

入座之後，我們開心暢點將近四人份的餐點，因為分量實在太多，還被服務員建議減半。母子倆難得歡聚，談笑之間我們吃得很開心，忽悠忽悠就杯盤狼藉。

就在用餐即將結束時，負責桌邊服務的年輕人，又再問一次：「要唱生日快樂歌嗎？」

「好啊！」我說。我真是一個從頭到尾都一致守信用的人。

只是小壯丁開始好奇了，忍不住問：「是誰會來唱歌呢？」

我過去幫別人慶生的經驗都是有好幾個服務員一起來唱歌祝福，但是這間餐廳是第一次來，我並不明白這裡的規矩。

服務員爽朗地說：「我。就是我來唱。」

「你？就你一個人？」

服務員點點頭。

如果只有他一個人唱，這好像有點尷尬，這意味著小壯丁和壽星最好一起合音（加上鼓掌），否則，獨唱會不會有點太孤單，這樣的慶生模式是不是也太寂寥了呢！

小壯丁和我對望，眼神中傳遞著共同的默契。

「那就算了吧！」我們幾乎異口同聲。

「沒關係，不唱也沒關係。」

我看著眼前的小壯丁，突然有股悠揚的樂聲自心底響起，那是有心愛的人陪伴時才會獨奏的樂章，那是信任，是愛，那是真正屬於我們的歌，不只是生日快樂，而是，在一起的時候都快樂。

作者為大學講師、作家、廣播主持人，曾創下連兩年獲林榮三文學獎雙首獎記錄

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