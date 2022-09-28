新北過去強調「招商引資」，新北市經發局表示，未來將升級成「轉型輔導」，並透過「NTCD」(平台鏈結、輔導轉型、振興行銷及開發創新)四大面向，如增加產業用地與空間，配合微笑三線完善交通路網，將產業脈絡向外延伸，帶領新北30萬家工商企業轉型升級。

新北市經發局副局長黃碧玉28日在市政會議專案報告，除說明新北市過去4年經濟政策推動的成果，也提出2030願景。

新北市長侯友宜表示，現今已進入大開發時代，產業要不斷提升創新發展能力，並加強開放合作，市府持續以有限的資源，創造最大效益，過去4年成果豐碩，連年獲得六都第一、全國特優獎項，成績有目共睹。

新北市推出許多創新政策，如領先地方政府成功向中央爭取「新北市工業區立體化」，將原先僅適用編定開發工業區的立體化政策，擴大適用至一般都市計畫工業區，有效拓展產業所需用地，疊出產業升級新版圖。

2020年起更啟動「群眾募資計畫」，是全台第一個以「地方政府」位階與群眾募資業者合作的縣市，協助企業行銷商品獲得群眾支持，讓創意變生意，迄今已協助52組團隊募集逾1.5億元資金。

侯友宜說，新北市工業區面積僅占全國的5％，吸引近25萬家營利事業落腳新北，中小企業創造就業人數更高達149萬人，充分展現新北企業堅實的實力。

經發局表示，新北市不斷透過「Network平台鏈結」、「Transformation輔導轉型」、「Commerce振興行銷」及「Development開發創新」四大面向扶植企業成長，共同度過各種挑戰。

在「Network平台鏈結」，2019年起以「招商一條龍」簡化行政流程，加速企業落地及投資新北，迄今已落實183件，創造逾3600億元投資金額，並帶動8.5萬個就業機會，成為企業投資的好夥伴。

「Transformation輔導轉型」方面，藉由「工業區立體化」向天空要地，已審理通過59案，為全台審理案件通過數最多的縣市，申請總樓地板面積達72.4萬平方公尺，相當於4.5座新北市政府大樓，可提供超過2萬1222個就業機會；「Commerce振興行銷」推展各項措施與活動，提振新北在地經濟。

侯友宜說過去4年透過「NTC」三個面向推動新北產業蓬勃發展，未來產業空間將藉由六大區域產業聚落的永續發展，以「Development開發創新」帶領新北走入經濟大開發時代，除持續開發「產業園區」增加產業用地，也規畫以點線面串連產業空間，由工業區立體化創造更多產業空間，配合微笑三線的完善交通路網，將產業脈絡延伸至6大核心區域。

後續藉由「新北產業發展自治條例」法制化，將促進新北產業研發創新、發展新興跨域產業及增進公私合作的機會，達成新北2030產業多元倍增目標，點燃新北產業引擎，創造未來新北產業榮景。