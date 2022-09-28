大陸考古距今百萬年頭骨化石，實證百萬年人類史。（中國國家文物局）

大陸央視新聞用戶端報導，大陸國家文物局28日召開「考古中國」重大專案發布會，通報湖北、雲南、溫州、開封四處考古新發現，與今年前三季考古進展。最新發現是湖北十堰學堂梁子遺址，新發現1具古人類頭骨化石——鄖縣人3號頭骨，實證中國百萬年人類史。

報導稱，2022年5月18日化石初露，頭骨保存完整，表面有少量膠結物，顱型飽滿，眉弓明顯隆起，是迄今歐亞內陸發現的同時代最為完整的直立人頭骨化石。新發現的「鄖縣人」3號頭骨化石，距今約100萬年，處在歐亞大陸古人類近200萬年演化歷程的中間和關鍵環節上，是探討人類東亞出現和發展的重要化石證據，實證了中國百萬年的人類史。

目前，該頭骨化石下半部分仍在原生土層中，右側局部嵌入南壁中。後續將制定提取、修復方案，並同步開展對遺址的多學科綜合交叉研究。

最新通報的考古中國重大項目新發現中，還包括雲南昆明河泊所遺址發現漢代建築遺跡，出土大量封泥、簡牘，為尋找西漢所置益州郡的郡治提供線索，是統一多民族國家形成與發展的重要實證。

河南開封州橋與汴河遺址是唐宋至明清時期開封城市歷史沿革的一個縮影，對研究北宋東京城的結構布局、大運河歷史文化具有凸出普遍價值，對保護傳承黃河文化、推進大運河文化帶建設具有重大現實意義。

浙江溫州古港遺址發現了古城水、陸城門建築遺跡和碼頭、棧道、欄杆式建築、水井等遺跡，規模龐大、體系完整，生動再現了宋元時期溫州港繁榮景象，是中國古代海上絲綢之路的歷史見證。

另外，大陸國家文物局解說，2022年第一至第三季，已統籌推進「考古中國」18個在研重大專案，系統實施254個主動性考古發掘專案，中華文明探源研究第五階段（2020年—2024年）深入推進，實證中華文明發展歷史脈絡。