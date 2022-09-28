迎接雙十連假與萬聖節！韓國最大連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，9/29起至10/31推出「10月壽星」優惠，凡10月壽星持身分證件如身分證或健保卡等，來店消費免費贈可樂1罐，10月10日壽星，還可享用「安妞薯球」+「可樂」一份，享市值118元免費吃回饋。9/29起推出適合雙人共享的「歡慶享雞餐」，整個10月不論是慶生、歡慶雙十節或舉辦萬聖節搞鬼派對，喜愛韓式炸雞的朋友們，都能於歡慶時刻享用到美味又道地的韓式炸雞。

韓國最大連鎖炸雞品牌bb.q CHICKEN，於9/29起至10/31止，推出「10月壽星優惠」活動，只要是10月壽星，持身分證件(身分證/健保卡等)到店內用或外帶，即贈「可樂」1罐，雙十過慶壽星，加碼再贈「安妞薯球」1份免費吃，最高每筆訂單可享118元優惠，10月壽星趕緊衝吃，千萬別錯過吃道地韓式炸雞，享優惠的機會，每人每次限換一組。

bb.q CHICKEN迎接充滿歡慶氛圍的10月，於9/29起至10/31推出以bb.q韓國獨家特製醬料包裹的「調味炸雞」和「去骨炸雞」，搭配「韓式披薩」與韓國進口飲料組合，不論是外皮酥脆、口感香甜帶辣的「韓式甘醬」，包裹著香甜蜂蜜，外皮脆口，散發淡淡生蒜香氣的「蜂蜜蒜味」，或是以兩款香濃起司調製，大人小孩都愛的「起司」口味等都可任意搭配，另加上道地韓式風味披薩，不論是以散發獨特香氣的柚子，搭配口感清甜蝦子的「柚香鮮蝦披薩」或以辣味炸雞醬料搭配獨特披薩醬料調製，加入花枝、帆立貝、白蝦等海鮮，香辣口感，讓人驚艷的「辣味海鮮披薩」與以bb.q獨家辣炒雞醬拌炒的辣年糕，搭配烤雞製作的「辣年糕烤雞披薩」都可任意搭配，道地韓式風味陪你共度十月歡慶時刻，套餐優惠價1010元。