為爭取更好的工作機會，不少年輕人北漂到台北打拚，但一位擔任房仲14年的男網友表示，在台北辛苦工作1年存不到20萬的人，還是趕快回老家工作比較好。根據他自身的經驗來看，在台北地區能買房的多是醫師、律師、牙醫、老闆與地主等年收入很高的族群，一般上班族或公務員根本都在瞎忙。

一名來自雲林的男網友近日在Dcard上發文說，他2008年退伍以後，就搬到台北當房仲，至今已14年。搬來台北這麼久他發現，台北的治安與生活機能都很好，但相對生活成本也很高，特別是對於北漂族，每個月的房租和保險就讓薪水消失了大半。

男網友表示，他當房屋仲介的這幾年，賣掉的房子大多集中在1000萬至3000萬元不等，其中能買得起3000萬以上房子，又不靠長輩幫忙的族群，就只有醫師、律師、牙醫、業務、老闆與地主等。一般上班族與公務員幾乎沒人買得起，而來買房的工程師則都是靠著非本業收入存到頭期款。

男網友建議，辛苦工作1年卻存不到20萬的人，還是趕快回老家找工作比較好，因為他賣房多年看見的就是這樣，會買房子的族群真的就是他上述提到的那些，70%的財富由1%富人掌握，台北市就是這樣。

男網友指出，他曾遇過一對60歲的夫妻，兩人說有3億多的閒錢可用，打算購買商用不動產出租，但他評估，3億多的物件不好租，不如改買一堆3000至6000萬元的房子，較好找租客。後來才知道那對夫妻直接喊要買3億多的房子，只是想測試他，後來發現他會秉持著操守為顧客妥善評估，因此之後都選擇與他交易買房。

男網友指出，這對夫妻後來買了一間1億多的豪宅，接著又陸續買了幾間加起來共2億元的店面，如今新房即將裝潢好，而舊房子也以7000多萬的價格賣掉了。原來這對夫妻本身就是地主，名下的房子一大堆，靠著收租就可以維生。而兩人後來又嫌孫子太吵，又砸錢買了2間4000萬的房子給2個兒子。

男網友感嘆地說，有錢人就是這麽有錢，買房跟買菜一樣，開公司當老闆，請員工幫他們賺錢。再買一堆房子租給上班族，繼續賺，財富差距越拉越大。老話一句一年存不到20萬的，回老家吧！一年存不到100萬的，台北不是你的家，買公寓隔套房收租，電梯三房跟你無關。