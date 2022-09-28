國民黨28日由文傳會主委洪孟楷（如圖）等人召開「總統級醜聞！公然伸手進入NCC喬新聞台，蔡英文、蘇貞昌踹共！」記者會，強烈批評府院高層介入國家通訊傳播委員會（NCC）審查鏡電視執照，並提出NCC主委陳耀祥必須下台等3點要求。（張鎧乙攝）

在野立委接連爆料鏡電視開台，府院高層涉施壓國家通訊傳播委員會（NCC）。國民黨今批評，總統蔡英文與行政院長院長蘇貞昌公然把手伸入獨立機關NCC，要求對新設新聞台審照過程一路開綠燈放水過關，已是總統級醜聞，蔡蘇應說明。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，昨天施壓錄音檔與紀錄流出，府院第一時間否認，但卻沒提告，心虛什麼？過去愛講假新聞要關三天，現在為何不敢提告，讓檢調與法院調查？府院不提告就是心虛、有鬼、默認，總統級醜聞是國家之恥。

洪孟楷也點名，NCC主委陳耀祥聽命府院命令行事，已不獨立客觀，應立即道歉、辭職下台負責；立法院交通委員會暫停審查明年度NCC預算直到陳耀祥下台。

洪孟楷也呼籲，新涉新聞台背後牽扯立益龐大，能夠請出總統與行政院長向NCC主委施壓，過程有政治力高度介入，檢調應主動調查後面有沒有政商利益掛勾？

洪孟楷表示，NCC於2006年仿美國聯邦通訊委員會成立，是中華民國電訊通信、廣播電視等訊息流通事業最高主管機關，是獨立行政機關，成立目的要使通訊、傳播事業行政中立，但民進黨政府下的NCC行政中立、行政獨立已成天大笑話。

文傳會副主委陳偉杰也指出，NCC已成民進黨附隨組織，過去用來排除異己，現在私相收受，獨立機關的公正性在哪？民進黨過去宣稱要退出校園、媒體，現在自己進入校園、媒體，還進一步控制獨立機關。

陳偉杰說， NCC因府院指示就要讓鏡電視強渡關山，過去讓中天關台也採同樣模式，現在民進黨隻手伸天，手伸入獨立機關，控制台灣媒體機構，NCC還有存在必要？

黨副發言人楊智伃批評，民進黨宣稱捍衛民主自由，說其他政黨都是中共同路人，但卻將政治黑手伸入第四權、獨立機關與媒體；NCC早成綠營打手、魁儡，圖利特定媒體，民進黨踐踏媒體第四權、中華民國憲法、新聞自由，侵犯公共利益。