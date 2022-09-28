「退休肥貓肥滋滋，兼課、專案慘兮兮。」今天是教師節，全國教師工會總聯合會及高教工會今天動員數十人到教育部前抗議，要求限制教育部退休高官轉任私校當「門神，及立法規範雙薪教授，以讓年輕博士有機會到大學任教。

根據高教工會調查，截至今年，公立大學教授退休後轉任私校卡位情況嚴重，導致了近千名年輕博士人才因此遭拒門外。同一時間，教育部高官離退之後，轉進私立大專校院任職充當「門神」的角色，截至去年底止，潘文忠擔任教育部長任內，人數不但沒有減少，甚至還增加了10位新門神。

之前教育部嘗試對雙薪教授進行限制，但在大法官釋字783號解釋認定雙薪教授權益應該被適度保障後，教育部改採放任不管政策，導致公立大學教授退休後轉任私校的狀況仍然相當普遍。

全教總理事長侯俊良表示，大法官並非認定退休再任者領雙薪合情合理，而是應該透過法律進行更明確規範。對於公立學校退休教授轉任私校，大法官的解釋文中認為，可透過立法方式，退休金改採比例停發而非全部停發，或採取其他適當手段。

高教工會研究員陳柏謙則說，教育部退休高官到私校當門神，影響到教育部補助款的發放，形成私校的不公平競爭。曾有教育部人員去私校了解退場改辦情形，門神就在那裡坐鎮，要求教育部人員從輕處理，這相當不當。

亞太創意技術學院停辦後，有60多個老師丟了工作，黃老師就是其中一員，她在今天的陳情場合表示，當初亞太的5、60個老師中，僅有2、3人在其他學校找到正式教職，她自己則是找到兼課的工作，還有其他同事遠赴大陸任職，最後客死他鄉，因為疫情關係，親人也無法前往大陸見最後一面。

台師大教授黃涵榆表示，今天是教師節，但早上收到一個在科大擔任專案教師傳來的消息，學校告訴他聘約就到今年底，之後就不再續聘。這個老師是個單親爸爸，面對這樣的高教環境、這樣的教師節，怎麼快樂起來？