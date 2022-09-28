有句話說「結婚不是兩個人，而是兩家人的事。」一名男友抱怨，和妻子本來要和朋友一起旅行，出發前幾天家中住院長輩突昏迷不醒成植物人，令他心煩意亂想取消和朋友的旅行，沒想到妻子堅持要去旅，令他氣得大罵，感嘆夫妻本是同林鳥，有事臨頭各自飛。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，和老婆結婚5年，兩人北漂到台北打拚生活，每隔一個月回老家。某個周末他們和朋友約好兩天一夜的旅行，碰巧遇到老家長輩要出院，他跟妻子說自己要先回老家，處理完再跟她會合。

未料原PO抵達醫院要辦理出院手續時，發現住院長輩突然昏迷不醒，形同植物人，主治醫師說即使開刀也沒有希望，建議移轉到安養機構安置，因為老家長輩的醫療照護都是他在處理，使得他喘不過氣。

原PO表示，他回家把情況告訴妻子，說自己沒有心思出門玩，問妻子「妳還要去嗎？」但妻子認為自己一個人在家也很無聊，也幫不上忙，堅持要和朋友出遊，他聽了大動肝火，「我家裡發生事故，妳不陪我還跑出去玩？」感嘆夫妻本是同林鳥，有事臨頭各自飛。

貼文曝光，網友皆認為夫妻間沒有義務照顧對方家長輩，「自己的家人自己照顧」、「我覺得她沒做錯，自己的父母自己照顧喔」、「如果是我，我會陪伴我老公，但是站在你老婆的立場，沒有義務要服侍你長輩」、「老實說，我不覺得你老家跟老婆有什麼關聯，自己的父母自己搞定」。