資深媒體人周玉蔻近期爭議頻傳，昨（27）日晚間甚至在節目上爆哭。對此民進黨台北市長候選人陳時中今受訪呼籲對手「要注意自己的口德」，但此話也引起國民黨台北市議員徐巧芯不滿，她列舉了周多項爭議，怒嗆「整個過程裡面最沒有口德的人就是周玉蔻」。

陳時中今前往位於台北市南港區與新北市汐止區的橫科市場掃街，在受訪被問到相關事件時，他呼籲「希望大家不要這樣去轉移相關的焦點，有一些候選人也要注意自己的口德，因為口德也代表自己的品德」。

針對陳時中的話，徐巧芯今在臉書發文直言，整個過程裡面最沒有口德的人就是周玉蔻，她提到，周汙衊國民黨台北市長蔣萬安不敢捐血是怕被偷去驗、抹黑與抹黃前中國小姐張淑娟，還「到北檢假道歉真霸凌，每天在節目上炒作蔣萬安的血統問題，攻擊慈濟是『中共自己人』」。

徐巧芯也怒嗆陳時中，指他對上述任何一件事都不敢也不願批評周玉蔻，現在竟還罵對手沒口德，「洗勒哈囉？你就繼續時只交蔻吧！」