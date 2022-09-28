立法院於上周五開議後，8個委員會、各2名召委的席次於今天進行改選，由於朝野均同意延續推舉方式產生，因此今天由國民黨、民進黨各自獲得8席，在各委員會都順利掌握了議程排案權。

立法院組織法明定院內設有8個委員會，分別是內政委員會、外交及國防委員會、經濟委員會、財政委員會、教育及文化委員會、交通委員會、司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會，各自主掌相關部會預算及法案的審查。由於立院終年均有海量法案待審，因此，主導排案權的委員會召委，自然成為兵家必爭之地。

本次立法院會期在上周五開議後，朝野於今天針對8委員會、16名召委進行改選。由於各黨團均同意以推選方式產生，因此最後是以推選方式取代票選。

新出爐的召委名單，分別是內政委員會由民進黨王美惠、國民黨林文瑞擔任；外交及國防委員會由民進黨王定宇、國民黨馬文君擔任；經濟委員會由民進黨賴瑞隆、國民黨楊瓊瓔擔任；財政委員會由民進黨鍾佳濱、國民黨費鴻泰擔任。

教育及文化委員會由民進黨陳秀寶、國民黨鄭正鈐擔任；交通委員會由民進黨劉世芳、國民黨魯明哲擔任；司法及法制委員會由民進黨陳歐珀、國民黨林思銘擔任；社福及衛環委員會由民進黨邱泰源、國民黨張育美擔任。