女星鄭采勻藝名「雞排妹」，去年7月14日遭媒體爆出與一位開保時捷的男子出入飯店，引來網友撻伐，在臉書社團下方留言「台灣第一必娶女」、「鮑鮑換包包」，並以影射方式侮辱雞排妹，鄭女擷取留言，一連控告10幾人，士林地檢署偵結，依妨害名譽罪起訴其中的施男、高女。

原名鄭佳甄，改名鄭家純，又改為鄭采勻的「雞排妹」，去年7間遭媒體報導「保時捷男原來有女友，雞排妹新戀情遇到亂流」內容指，保時捷男的未婚妻向媒體指述，雞排妹介入兩人感情，媒體跟拍發現雞排妹與保時捷男出入五星級飯店，兩人雙手緊握，狀似親暱。

38歲施姓男子在文章公開留言「台灣第一必娶女果然不是浪得虛名」36歲高女留言「鮑鮑換包包」，雞排妹瀏覽網頁時，看到許多負面的評價，立即截圖收集證據，一狀告進高雄地檢署，其中居住在南港的施男、汐止的高女，經士林地檢署調查，兩人均坦承留言。

起訴書指出，「必娶」諧音影射「bitch」，而「鮑鮑換包包」則是以女性貞節為代價交換財物，都屬於抽象謾罵，涉犯公然侮辱罪嫌，依法起訴。