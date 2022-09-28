瑞士洛桑管理學院(IMD)於9月28日發布2022世界數位競爭力調查評比(IMD World Digital Competitiveness Ranking 2022 DCR)，我國在全球63個主要國家及經濟體中排名第11名，較2021年的第8名下滑3名，此外「政府應對網路安全能力」首次評比獲得第9名。

數位部指出，這次評比中，名列全球前3名的指標有8項，較2021年多出1項。其中，「全國平均總研發人力」、「行動寬頻用戶」及「資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP的比率」全球居冠；其次，「商業大數據應用與分析」排名第2名；「高等教育成就」、「研發占總支出的百分比」、「高科技出口百分比」及「公司敏捷度」則排名第3名。

數位部表示，IMD評比以3大指標、9項次指標、54個細項指標，評估世界各國對於適應、探索與充分運用「數位轉型」的能量與整備度。3大指標分別為知識(Knowledge)、科技(Technology)及未來整備度(Future readiness)。

「知識」面向，反映受評國家對新技術的學習能力，我國排名全球第18，較去年下降2名，「全國平均總研發人力」維持全球第1、「高等教育成就」及「研發占總支出的百分比(％)」排名第3，「高等教育師生比」及「研發出版生產力」排名皆較2021年上升3名

「科技」面向，主要為評估受評國家開發數位創新技術的能力，台灣在此面向排名最佳，居全球第6，不過較2021年下滑4名。

數位部指出，「資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP的比率」及「行動寬頻用戶」排名全球第1，「技術開發及應用」、「科學研究法規」、「智慧財產權」、「科技發展基金」、「銀行和金融服務支持商業活動的程度」、「國家信用評比」、「通訊技術」及「高科技出口百分比」皆有所提升，顯見政府推動國家數位轉型相關方案，強化我國科技量能與資通訊基礎建設，並積極協助新創展業發展，已有顯著成效。

數位部表示，「未來整備度」面向，主要評估受評國家數位化轉型的程度，我國排名第8名，較2021年下降1名。其中「商業大數據應用與分析」排名第2、「公司敏捷度」排名第3，「線上零售」、「商業大數據應用與分析」、「產學知識移轉合作發展程度」、「公私部門夥伴關係」皆有所提升，顯示我國推動數位轉型已逐步展現成效。

其中「未來整備度」面向新增「政府應對網路安全能力」指標，我國首次評比獲得第9名，顯示因我國特殊情勢而引發之資訊安全議題獲得重視，在政府積極應對並推出各項具體措施後，國人對政府整體資安防護能量具有信心。