民進黨桃園市長參選人鄭運鵬確診居隔中，在教師節透過視訊公布教育政策，繼昨日拋出教育5條柱的前2柱後，今端出「2歲幼童照顧」、「雙語教學普及」與「教師照顧進化」，喊話要減輕家長與幼兒園壓力，加強推動雙語教育以及提升對教師的照顧。

鄭運鵬今向所有教師與教職員獻上祝福，接著公布第3柱教育政策「2歲幼童照顧」，現桃園2歲幼兒專班僅77班仍不足，計畫未來2年增64班，4年後達200班，銜接2至3歲空窗期，減輕年輕家長與園方入學照顧壓力；公幼設置也須調整，桃園部分地區招生不足，人口密集地區則缺乏，出現供過於求與供應不足現況，應讓公幼布建達區域平衡，且公幼數量增加後，師生比也會整體下降。

鄭運鵬說明，第4柱為「雙語教學普及」，全桃園共有138名外師，數量全台第一，要繼續推動校校有外師，全市公立學校每周至少要有一堂外師授課，外師數量要達300名，而本土雙語教師現有144人，同樣4年內要增至300名。本土語言包括閩南語、客語、原住民族語，甚至是新住民語，均要增加教師數，要讓客華語、閩華雙語的教師各達500人。

此外，桃園推廣的「高中職雙聯學制課程」，與美國、加拿大和歐洲等國學校合作雙聯學制認證，學生若要出國進修較方便，未來要擴大舉辦，一般生補助金額從5萬元提高至7萬元，清寒學生規畫全額補助，希望不會只服務到經濟許可的家庭。

鄭運鵬表示，最後第5柱是「教師照顧進化」，規畫本國籍雙語教師未來每年一次的語言檢定與培訓費用全由市府負擔，每學期再補助3500元教材費；逐年增加原住民族公費教師，以及客語、閩南語和新住民語的支援人力專職化。

鄭運鵬提到，過去實施績優教師出國見習補助，未來會全面升級，讓幼兒園到高中的績優教師，參與擴大規模的出國觀摩，從12人增額到100人，補助3萬元改為全程市府負擔，並研議將私校納入。

鄭運鵬也說，學校內不同領域和層級的行政作業都需減量，要盤點重複性業務、簡化作業流程、減輕教師負擔，並實施國小總務組長專職化，從中大型國小開始執行；另代理教師兼任行政職會改為全年約聘，研議延長兼任導師的代理教師聘期，維護代理教師權益；最後是讓「班班有網路、生生用平板」政策，增加教育局資訊人力，協助推動資訊管理作業，不會有了硬體，後端反而沒人維護。