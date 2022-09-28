再過2天即將步入10月，運勢命理網站《靈匣網》分享，獅子座、天秤座、摩羯座10月整體運勢最好，獅子可以期待家庭方面的好消息、天秤事業迎來高峰、摩羯愛情運正強，單身者有機會遇真愛，有伴者有望與對象走入婚姻殿堂。

TOP3：獅子座

10月獅子座無論做什麼事情都有如神助，水到渠成，不用努力到廢寢忘食，也能得到自己想要的一切，過去一直緊繃的神經，終於可以逐漸放鬆下來。另外，獅子座還會在家庭方面聽到好訊息，這個好訊息會讓你十分欣慰。

10月輕鬆且成功的生活讓獅子座非常著迷，若想讓好運維持久一點，那一定不能忽略經營人脈這件事，尤其在和周圍人相處時，即使對方的地位不如自己，也要心平氣和的對待對方，不能驕縱。另外控制住脾氣，不要總是發火，否則很容易得罪人，甚至嚇跑命裡的貴人。

TOP2：天秤座

天秤座不是一個喜歡偷懶的人，他們喜歡付出，也不吝惜時間和汗水，可是事業運卻一直不太好。不過在這個10月，天秤座的事業有機會來到新的高峰，你的不爭不搶和辛勞付出，終於會在一個契機下被主管注意到，借此機會你還有可能成為主管眼中的紅人。

每個人都有不如意的時候，也有光芒被掩蓋的時候，但不論身處什麼處境，天秤座都有記得保持好的心態，不為他人的漠視而感到灰心，也不為懷才不遇而氣餒，只要繼續努力，不斷豐富自己，用積極樂觀的態度把悲觀的小心思壓下去，這樣未來的路途才會更加光明。

TOP1：摩羯座

摩羯座在這個10月運勢簡直好到無敵，尤其是在感情方面，單身的摩羯座有希望遇到真愛；有伴的摩羯座可能會開始商討結婚事宜；結婚的摩羯座家庭和睦，不管曾經有多少爭吵，在這個月都可以化為烏有。

不過摩羯座最大的缺點就是對錢斤斤計較，即便面對感情，也會先從金錢方面開始考慮。想要感情長存，金錢固然能夠起到一定作用，但最關鍵的還是要看彼此是否契合，用真心對待對方，那麼這段感情或婚姻才會得到幸福。