新北市勞工局在市府6樓大禮堂舉辦就業博覽會，吸引不少有求職、轉職需求民眾前來應徵。（陳慰慈攝）

新北市勞工局今在市府6樓大禮堂舉辦就業博覽會，現場邀請大同、南亞電路、臺灣永光化學、振宇五金、欣葉餐飲、久舜營造、三井資訊、王品餐飲、IKEA、晶華酒店等50家廠商共襄盛舉，提供2300個工作機會，包括300個兼職職缺，吸引不少有求職、轉職需求民眾前來應徵。

勞工局長陳瑞嘉表示，這場是新北市下半年最大規模的就業博覽會，疫情以來很多產業受到影響，尤其是觀光餐飲業，這次有1／4觀光餐飲業前來徵才，代表經濟已逐漸復甦，所以有人才需求。

陳瑞嘉指出，7月全國失業率是3.78％、8月3.79％，微幅上升是因為畢業潮關係，相信廠商未來會開出更多職缺，勞工局也會媒合，失業率會逐步下降，接下來10月還有7場次徵才活動。

勞工局指出，今天徵才廠商科技製造業占3成2，有16家開出超過600個職缺，占比第2名的旅宿餐飲業2成6、零售量販業佔2成2、物流運輸業及一般服務業也有2成的比例。

開出破百職缺的單一廠商有5家，其中旅宿餐飲業就佔3家，科技製造業有2家，顯示雖然過了暑假旅遊消費季，旅宿餐飲業的求才需求仍暢旺。待遇方面，餐飲業的慕里諾國際的主／副廚職缺也開出43K薪資吸引對料理有熱情的主廚加入。另外超過300個兼職職缺，「這一鍋」餐飲的營運兼職人員時薪190元。

此外，活動現場設有AR／VR科技求才攤位，以科技帶領求職者身歷其境的模擬面試問答、一覽工作場域環境；還規畫了「履歷健診」、「職業訓練」及「青年就業專區」，讓求職者能夠透過專業職涯諮詢、測評等方式釐清職涯方向。

今年畢業的陳小姐說，6月有找到工作但興趣不合所以離職，她對影片剪輯、平面設計工作有興趣，今天來到現場希望可以應徵到理想工作。