目前已停辦退場的私立南榮科技大學，前校長黃聰亮（已改名為黃甫九天）與妻子吳洛瑜涉嫌販售假學歷獲利3546萬元，2016年9月被台南地檢署提起公訴後，一審依收賄、詐欺等罪嫌判處黃徒刑13年、吳洛瑜3年，經上訴後，台南高分院28日仍處黃徒刑13年、吳洛瑜3年。

原名黃聰亮的他，案發後改名黃天一，一審期間以黃天一應訊，二審宣判前夕再改名為黃甫九天。上午宣判時，審判長朗讀判決主文提到黃甫九天時，聽判者滿頭霧水，經查證後才知道他又改名。他的委任律師林仲豪說，黃自認很冤枉，將再上訴。

二審庭訊時，黃及妻子仍否認犯行。黃指出，教育部禁止委外招生，才會將相關款項匯入帳戶，再提出交給校方，相關金流都有記載；他還強調，當時南榮科大招生差，他是為了救學校才會這麼做。

一審判決指出，黃於2012年11月至2016年8 月間擔任南榮科大校長時，與其妻吳洛瑜（校長特助）等人，向不特定民眾佯稱只要付費，並且透過遠距或周末上課方式，即可取得哥斯大黎加英培爾大學相關學士、碩士、博士學位，或只要加收美金1000元，即可提早畢業等，讓64人誤信為真，陸續報名並分別交付20至80多萬元不等費用，黃再透過外籍共犯取得偽造的學位證書及成績單。

此外，黃還利用擔任南榮科大教評會主委兼召集人的機會，於2013年間陸續收受該校5名講師 20萬1000至50萬元不等的賄款後，再刻意圈選能協助升等的外審委員，或給予升等論文並協助投稿在他管理設立的期刊上，使5人順利升等為助理教授。

台南地檢署接獲台南市調查處情資，發現黃氏夫婦涉嫌販賣假學歷後，2016年5月11日檢調人員前往南榮科大等36處同步搜索，除查扣相關證據外，也傳喚黃天氏夫妻，經問訊後向台南地院聲押獲准。

案發後，檢方還扣押黃位於台北市的建物及土地，並聲請宣告沒收犯罪所得；黃也辭去校長職務，校方更依法究責相關涉案行政主管、承辦人員，撤銷不法升等教師的資格。