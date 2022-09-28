秋冬時節正是輪狀病毒、諾羅病毒等感染好發時期，其中常伴隨上吐下瀉症狀，讓家長焦頭爛額、無所適從。食藥署今天特別呼籲民眾，家中若有孩童腹瀉，切勿將成人止瀉藥切半讓小孩服用，最嚴重恐釀孩童腸阻塞、腸破裂，屆時就得挨刀才能治癒。

食藥署表示，小孩上吐下瀉是身體健康出現警訊的一種症狀，必須瞭解發生之原因，才能對症下藥。因此，當幼童出現不明上吐下瀉時，應立即就醫治療，以免延誤疾病之治療。

若是病毒性腸胃炎，治療重點在於避免脫水，急性期可先短暫禁食，讓腸胃得到足夠的休息，再逐步以少量多餐方式，給予易於消化的食物，例如吐司、粥等。

食藥署指出，但更重要的是，應讓小孩持續補充適當水分，亦可至藥局購買口服電解液，以維持身體水分及電解質之平衡，避免發生脫水。但不建議飲用市售運動飲料，以避免攝取過多糖分，讓腹瀉加劇。

台北市藥師公會藥師蘇柏名表示，小孩腹瀉後會流失大量的鈉、鉀，但市售的運動飲料每一款所配方的鈉、鉀含量皆不同，因此使用後可能持續造成孩童體內的鈉、鉀含量失衡，反而更容易延長身體的不適，因此建議使用口服電解液較保險。

蘇柏名指出，過去在醫院曾有一位家長，因孩童腹瀉自行給予僅供成人使用的止瀉藥loperamide，最後反釀成小孩腸破裂，靠手術才救回一命，呼籲小孩與大人的用藥一定要分開。

食藥署表示，病毒性腸胃炎具有傳染性，可透過糞口傳播，因此病人的嘔吐物及排泄物，應小心處理，避免汙染周遭環境，並且可使用適當稀釋後之漂白水，適時清潔與消毒被污染之環境，其他同住家人應勤洗手，尤其是進食或準備食物之前，以避免交叉感染。