台北港特定區區段徵收區內娛樂專用區(特)待標售土地位置示意圖。(新北市地政局提供)

新北市政府地政局訂10月12日上午10時，在市府大樓24樓2422會議室辦理新莊北側知識產業園區及台北港特定區區段徵收區、林口新市鎮第三期（三、四區）及三重二重疏洪道兩側附近地區市地重劃區共8筆土地開標，已於新北市土地標售行動網（網址：https://gis.land.ntpc.gov.tw/laow/AuctionQuery）公告相關資訊，屆時將於地政局臉書粉絲專頁同步直播現場開標情形。

新莊北側知識產業園區鄰近新北產業園區、頂崁及頭前工業區，極具產業群聚發展潛力，除透過台1線、台65線及台64線與台北、桃園快速聯結，並位處雙捷運重要節點，未來基地西側交通用地規劃設置轉運站，交通條件再升級，本次推出僅存的特定產業專用區，面積約4742坪，底價每坪約174萬元，延伸既有產業園區，定位以金融科技、服務型研發產業為主軸，未來有具新北指標性門戶意象之地標建物。

另台北港特定區擁有「1港2快」便捷之交通網絡，藉由臺61線、臺64線銜接國道1號及3號，後續淡江大橋及淡北道路將於2025年完工，佐以八里輕軌建設，日前區內產專區及住商土地全數標租售完竣，本次釋出3筆娛樂專用區(特)土地，面積約4500至8000坪，底價每坪約33萬至35萬元。

地政局指出，「林口新市鎮第三期(三、四區)市地重劃區」僅有1筆住宅區，底價每坪40萬元；「三重二重疏洪道兩側附近地區市地重劃區」剩餘3筆住宅區土地，底價每坪約46萬至47萬元。有意投標者，敬請把握難得機會並詳閱投標須知，自即日起至開標當日（10月12日）上午9時30分前，均可將投標文件寄至「新北市政府郵局第99號信箱」，以免向隅。