天團五月天的吉他手石頭與「狗狗」路渟瀛結婚多年，感情甜蜜。過去在演唱會上石頭和「狗狗」大膽求婚的故事至今還是「五迷」們津津樂道的話題。最近兩人為了孩子的教育待在英國，「狗狗」也時常在社群上分享在英國的動態並寫下「定義自己」的文字。

身為「五月天大嫂團」一員的「狗狗」，時常在社群上分享自身的觀點，並以「定義自己」為主題，大方展示自己的穿搭。近日「狗狗」在IG上PO出一組照片，她在照片中身穿白色超低胸短版上衣，襯托出凹凸有致的古銅色肌膚，雖說目的是為了曬出她新買的項鍊。誰料，比起項鍊，網友們紛紛表示目光都被她皮衣下的好身材給吸引過去。

此外，她也多次在社群上發表生活中的感悟，諸如「當內心不穩定的時候，需要的就是能夠理解自己的人」、「世界皆美因為我是我」、「每天都規律充滿無比活力，人生旅程就能長綠」。金句頻出的她，也為此收穫不少讓粉絲獲得動力的感謝。

石頭老婆「狗狗」自然率真，在愛自己的路上昂首前進。曾表示要用自己的方式做喜歡和想要的事。在社群分享的照片中，她都是自信的露出最舒適的笑容，即使歲月已在臉上留下痕跡也毫不在意。如此瀟灑的舉動，也讓網友感嘆「擁有自信美的姐姐真棒」、「自己舒服就是最好的狀態。」