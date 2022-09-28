資深媒體人周玉蔻爭議風波接連不斷，原定今(28)日一早要去台北地檢署控告柯文哲、蔣萬安抹黑、抹黃，並遭影射和陳時中的關係而一度淚灑攝影棚，如今行程臨時喊卡，連主持廣播節目都沒有現身，另請人代替主持，引發外界關注。

周玉蔻在她所成立的《放言》媒體網站發表公告：「原定今天早上10點於台北地檢署控告柯文哲及蔣萬安公開誹謗之記者會取消，改由律師代為遞送訴狀。」並未多加解釋原因，而周玉蔻未露面主持廣播節目，《ETtoday星光雲》證實周玉蔻請假，但未透露請假多長時間。該節目照常播出，改由名嘴汪潔民代班主持，此外，根據《TVBS》報導，她也向民視《辣新聞》節目請假，該節目則改由民視主播蔡佩樺代班主持

周玉蔻近日爆料張淑娟是蔣孝嚴「晶華緋聞案」中的女主角，引起不少爭議，而當事人張淑娟憤而表示提告，周玉蔻原本作風強硬，豈料態度竟然大翻轉，更在北檢當著眾家媒體鞠躬道歉，卻被站在一旁的台北市議員王鴻薇看不過去喊：「天天敗訴還有臉在這邊講話」，周玉蔻則不甘示弱回嗆：「妳老公吃軟飯」等話語，兩人互罵將近10分鐘，成為焦點話題。