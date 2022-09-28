長榮集團兄弟之爭急轉直下，星宇航空董事長張國煒昨日閃辭立榮董事長，星宇航空執行長翟建華今天在興櫃前法人說明會表示，張國煒本就受長榮國際之託，暫時代管立榮航空，至於星宇國內線的規劃，現階段卡在飛機延遲交機，可能推遲，看好疫情之後報復性旅遊，會全力衝刺國際航線，有信心明年就能獲利。

星宇航空今日舉行興櫃前法說會，翟建華表示，看好疫後旅遊潮，星宇也已經做好準備，坦言經過新冠疫情時代，航空業經營成本都增加，票價會比疫情前貴，不過市場是老師，航空公司沒有辦法獨自要賣多少價格，機票價格也是機動性調整。

翟建華表示，隨著星宇新機陸續交機，明年將開航美國線，但在此之前會先把區域航網布建好，方能在轉機市場上取得優勢，基本上東北亞、東南亞航線會均衡布局，至於兩岸航線是「想飛沒有辦法飛」，原因包括航權取得、兩岸關係及疫情干擾。

至於原本計畫進軍國內線，翟建華坦言，因為疫情後各國解封速度超出想像，讓星宇當初規劃的時程出現變化，尤其ATR新機取得上，原廠一開始說都可以交的，現在都交不出來，沒有交ATR就沒辦法飛，所以在國內線規劃上會有所推遲。

對於張國煒辭掉立榮董事長，翟建華轉述張國煒說法，本來就是受長榮國際之託，他是當中最有經驗的，他是「代管」，也希望家族紛爭協調完後，代管到一段落，按照三位兄長的決定，他就follow ，張國煒在所有媒體場合都講得很清楚，他沒有意願再回長榮，協調好就按照結果走，還是希望長榮集團順順利利的。