李婦遇假檢警詐騙百萬元，網路匯款後，郵局通報，警方找上門，她恍然大悟知道自己差點受騙，雙手合十直呼：「佛祖有保庇」。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中61歲李姓婦人日前遭遇假檢警詐騙，依指示網路匯款100萬到假檢警帳號，被郵局行員發現金流異常，通知警方更先行將該款扣住，當警方找上門，李婦恍然大悟知道自己差點受騙，保住百萬元存款的她也雙手合十直呼：「佛祖有保庇」。

台中烏日警分局烏日派出所日前上午接獲烏日明道郵局行員報案，表示客戶的網路轉帳金流異常，深怕李婦遭受詐騙，先行將款項扣住，卻又一時聯繫不上李婦，便請員警協助。

員警立即以警政系統查詢到李婦的住家，李婦見警察登門，嚇得不知所措表示：已按照指示使用網路銀行轉帳新台幣100萬元。員警先行安撫情緒並向李婦說明，告知此為「假檢警」詐騙手法，勿信以為真。

李婦表示，他日前接獲自稱台北看守所的檢察官來電稱其健保卡遭人冒用，還說他的帳戶也涉及刑案，需使用網路銀行轉帳新台幣100萬元以做為監管帳戶之用，還要求婦人因涉偵查不公開不能向其他人提及，李婦聽完後六神無主，所以沒加以查證便按照指示轉帳，所幸郵局行員的機警通報，以及員警的耐心溝通，讓其恍然大悟知道自己差點受騙，雙手合十直呼：「佛祖有保庇」。

烏日警分局呼籲，警察或司法機關偵辦案件，不會以任何名義要求提(匯)款，也要特別提醒家中長者若接到電話中提及「涉案」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵字，請保持冷靜並再三向165反詐騙諮詢專線查證，以免慘遭詐騙。