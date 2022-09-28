代表基層學校體育薪火相傳的2022年教育部體育署「學校體育傳炬獎」頒獎典禮將於29日舉辦，頒獎典禮中將表揚18名優秀的體育教師及運動教練，感謝他們長期擔任學校體育的幕後推手及對於推動學校體育的貢獻，特別獎項「學校體育奉獻獎」頒發給逢甲大學的張景星教授。

今年度王志全、周昆佑、夏淑琴、陳嘉琪、黃正杰與蔡明憲等6位教師獲頒「教學傑出獎」，費盡苦思規劃多元、創新的體育實體或線上課程，以及教材教案的研發，使學生獲益良多，其中服務於新北市昌平國小的夏淑琴執教30多年，不僅擔任十二年國教健體領綱、課程手冊與標準本位評量工具撰述委員，協助新北市體育教師專業發展之引航，更協助體育署評選優質體育教材、拍攝國教署、體育教材資源網教師增能影片等。

王偲潔、王啟賢、田熙年、黃榮坤、楊家豪與楊瑞蓮6位教師經評選獲得本屆「活動貢獻獎」，國立台東大學附屬體育高級中學的防員王偲潔，積極推動校園運動防護照護教育工作，參與教育部體育署試辦「運動防護員校園巡迴計畫」規劃與後續建置工作等政策，更協助相關科系大專生在基層工作現場實習，在第一線帶領學生做中學。

在不同階層與運動種類培養後輩，長期付出的6位教練許夆池、陳弘振、陳春智、陳昭元、傅志群與游旺鈺，獲頒「運動教練獎」，在研擬訓練策略、奠定厚實的教學基礎上都下足功夫，幫助許多潛力選手有更寬廣視野；傅志群服務於國立內埔高級農工職業學校，因地處偏遠，拳擊隊同學多為原住民或單親等弱勢族群，他除用心在選手專長訓練之外，以教育為出發點，同時對於選手生活教育，以及多元能力的養成，頗費苦心。

逢甲大學副教授張景星獲頒特別獎項「學校體育奉獻獎」，他在手球競技運動的努力，帶領學生精進拿下許多佳績，擔任學校體育長期間，榮獲2009年體育專業評鑑優等學校榮譽、台中市推行體育有功人員大專組獎以及逢甲大學110學年度優良教師獎。

能獲「學校體育奉獻獎」，張景星特別感恩已故恩師吳錦雲：「教導我們對體育教學應有的認真態度與運動訓練的精神，更是影響我在體育教學學習的榜樣。在此更感恩懷念吳老師教導之恩。」