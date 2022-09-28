國民黨新竹市長參選人林耕仁28日持續進行家戶拜票，針對有立委踢爆府院施壓NCC護航鏡電視，林耕仁怒轟執政黨為了勝選，無所不用其極，已經走火入魔，代表執政黨喜歡的媒體可以看，不喜歡的就關，台灣儼然倒退數十年，民主精神蕩然無存。

林耕仁28日在市議員蕭志潔、議員參選人吳旭豐、里長張金潔陪同下，先到北區新民里進行家戶拜票，接著在重陽敬老前夕訪視90歲李清木爺爺。

林耕仁說，高齡化社會即將來臨，對友善長者措施需要超前部署，他也提出擴大敬老卡使用範圍至台鐵、國道客運和看診部分負擔，續發老人年金，提高重陽敬老金至3000元，設立長青學苑香山分部等，盼提供長者安居、樂活、永續的生活環境。

針對有立委踢爆府院施壓NCC護航鏡電視，林耕仁則痛批，執政黨為勝選無所不用其極，已經走火入魔。他指NCC是獨立機關，如今執政黨手伸入NCC，直接指揮個案，要求給予特定電視台執照，代表執政黨喜歡的媒體可以看、不喜歡的就關，台灣儼然倒退數十年，民主精神盪然無存。

至於周刊質疑高虹安利用公家資源讀博士，林耕仁則認為，高虹安面對爭議，必須拿出態度並提出清楚且合理的解釋，控告媒體不一定好，也可能被解讀是逃避，無助真相揭露。

他也說，況且外界質疑高虹安運用公家資源成就個人，也會讓市民懷疑，假設高虹安入主市府，是否也會發生類似情況，呼籲高虹安要主動釋疑。