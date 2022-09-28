通膨橫行，全球啟動升息潮，投資人仍擔憂經濟恐邁入衰退，道瓊周一進入熊市後，周二美股持續震盪，雖然與台股連動度高的科技股那指、費半反彈收紅，費半止步五連跌，但道瓊續收黑挫百點，標普連六日收低、跌至2020年12月來收盤新低，四大指數收盤走勢分歧。

台股周三開跌9.89點報13816.70點，一度翻紅至13854.09、上漲27.5點，但隨後跌勢擴大，大跌317.89點，最低來到13508.7點，直接摜破13800、13700、13600三道整數關卡，再創2020年11月16日以來的22個半月低價，13500也岌岌可危。截止上午11:15左右，加權指數下跌295.58點或2.14%，報13531.01點；櫃檯指數下跌6.56點或3.69%，報171.39點。

台股周二ADR，台積電ADR漲0.03%，聯電、日月光ADR更漲逾1%，僅中華電ADR收黑。台積電(2330)周三開在447元，小跌1元，盤中一度下挫8元達440元，再創波段新低，市值縮水2074億元，降至11.40兆元。面板雙虎友達(2409)、群創(3481)在現金減資前夕，買盤呈現觀望，友達開低走低、群創開高走低，盤中雙雙下跌逾1.5%。聯發科(2454)、聯電(2303)、日月光投控(3711)、鴻海(2317)等全數都翻黑下跌約2%。

高價股方面，股王大立光(3008)大跌7%，殺破1800元，股后信驊(5274)也跌破1700元，跌逾半根跌停板。旭隼(6409)、力旺(3529)之千金股也跌幅2%以上。

長榮集團傳出經營權之爭落幕，但貨櫃三雄萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)跌幅超過5%，航空雙雄長榮航(2618)更直逼跌停價位、大跌9%，華航(2610)也跌7%，皆成為盤面弱勢指標，拖累航運類指崩跌5%，表現上市族群最弱。電纜也跌幅超過5%，生醫、光電跌4%，化工、電子零件、汽車等均跌幅居前，電子、半導體、鋼鐵、金融跌約2%，食品、油電燃氣跌幅相對小，跌幅在0.5%以內。成交占比方面，各類股起伏不大。

光通訊概念股創威(6530)在網路通訊升級帶動下，將有利於其電信設備和PON架構兩大產品受惠，早盤一度觸及25.6元漲停價。而光洋科(1785)榮譽董事長暨技術長馬堅勇因個人生涯規劃請辭，靈魂人物的離開衝擊投資人信心，早盤一度重挫至跌停，並寫下逾2年新低。

統一投顧指出，台股指數近期跌破萬四關卡，但國安基金出面信心喊話表示，將全力護盤，台股周二跌勢趨緩，轉強點先看空方跳空缺口14109點，未明顯止跌之前，仍建議謹慎操作，嚴控持股水位。選股以綠能/儲能、航太、衛星、新能源車、汽車零組件等為主。