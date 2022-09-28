沙烏地阿拉伯今天在政府改組中宣布，大權在握的王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）獲任為總理。在沙國，總理的職位傳統上是由國王出任。

法新社報導，分析家表示，穆罕默德．沙爾曼多年前即被視為是沙國的實際統治者，如今等於是正式確定了他長久以來所握有的權力。

據國王沙爾曼（King Salman）刊在沙烏地新聞社（SPA）的王室命令，其他內政、外交和能源等重要部會首長維持不變。

國王沙爾曼自2015年起統治這個全球最大的石油出口國，但近年來健康情況一直引發外界議論，2017年甚至傳出他有意退位，將王位傳給穆罕默德．沙爾曼，但遭王室出面否認。

86歲的沙爾曼今年已兩度入院治療，最近一次是在5月住院1週進行結腸鏡等檢查。

而上月剛滿37歲的穆罕默德．沙爾曼，於父親2015年剛登基時拿到國防部長這個要職，是他鞏固權力的關鍵一步。

擔任防長期間，他監督沙國在葉門的軍事行動，確保沙國率領的軍事聯盟支援獲國際社會承認的葉門政府，一起對抗有伊朗撐腰的什葉派青年運動（Huthi）叛軍。

穆罕默德．沙爾曼同時因為「沙烏地願景2030」（Saudi Vision 2030）改革計畫，成為眾所週知的人物。

變革包括允許女性開車、取消商業戲院禁令、開放外來旅客入境觀光、限縮宗教警察的權力、廣邀流行歌手赴沙國開唱並舉辦重量級拳擊賽等。

但除了這些革新作為，穆罕默德．沙爾曼將異議者關進監獄，2017年還以反腐為名鞏固權力，將約200名王子及企業界人士拘押在首都利雅德（Riyadh）的麗思卡爾頓飯店（Ritz-Carlton Hotel），引發批評。

2018年，沙烏地知名異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在沙國駐伊斯坦堡領事館遭沙國特務殺害，讓穆罕默德．沙爾曼更加聲名狼藉。

儘管如此，俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格飆漲的情況下，促使部分西方領袖一改對沙國的態度，紛紛前往沙國要求增產石油。就連曾矢言要讓沙國成為國際舞台上的「賤民」的美國總統拜登（Joe Biden），7月也前往沙烏地訪問尋求提升石油供應。

上週末，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）成為最近一位訪問這個中東王國的重要領袖。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110928