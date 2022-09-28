蛀牙問題不容忽視！泰國一名醫師近日分享一起病例，一名53歲男患者因放任牙齒問題不管，竟因此引發嚴重疾病，不但低燒一個禮拜，醫生還從他的肺部抽出一大罐1200c.c.的膿液，持續治療了一個禮拜，狀況才逐漸好轉。

綜合泰媒報導，Vichaiyut醫院呼吸系統疾病專科醫師馬努（มนูญ ลีเชวงวงศ์）近日在臉書發文，分享他接手過的病例，一名53歲男患者因為咳嗽、有綠痰，且發燒長達一個禮拜而就醫，患者咳嗽時會右胸疼痛、牙齒和牙齦則沒有痛感，他本身並無任何慢性疾病，平時不抽菸也不喝酒。

患者到醫院時仍在低燒，肺部聽診發現有異音，驗血報告則顯示他的白血球指數高達1萬6030，正常範圍應介於4000到1萬之間，照肺部X光時還可以看到患者的右側肋膜腔有大量液體和凝塊。

隨後醫生將引流管插入患者肺部，排出多達1200c.c.的黃色膿液，且膿液散發惡臭，化驗過後發現裡面含有革蘭氏陰性桿菌（Gram-negative bacilli），經過深入檢查，發現患者因為嚴重蛀牙導致牙根處有膿腫，最後一口氣拔掉了9顆牙齒；在一切結束過後，醫生替患者開藥，並以靜脈注射持續治療，一個禮拜後他的狀況才有所好轉。

馬努表示，希望透過這個病例，警示每個人都要好好照顧口腔衛生與牙齒健康，「不要讓牙齒發炎、蛀牙，不要忽視牙齒問題，否則很可能會引發膿胸（Empyema Thoracis）。」並建議至少每6個月洗一次牙或到牙醫診所檢查。