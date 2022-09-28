衛福部日期預告訂定草案，要將住院健保自付額上限調高，單次最高提升到4.8萬元、全年則是8萬元。社保司長商東福28日表示，影響民眾預估有1.32萬人，預估可減少健保6,371萬支出。

衛福部23日預定訂定112年「健保對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，內容包括：同一疾病每次住院的自行負擔費用上限從4.3萬元調高到4.8萬元、全年累計住院自行負擔的最高金額從7.2萬元調升至8萬元，預計在明年元旦上路。

根據健保法施行細則規定，自行負擔住院費上限，每次住院為每人平均國民所得6％；無論是否同一疾病，每年為每人平均國民所得10％。商東福說明，此次草案是每年都會依法調整也會實施的項目，今年度調整幅度較大，也是受到去年平均國民所得成長服幅度較大所致，但考量民眾負擔，對於經濟弱勢、重大傷病等不受影響。

商東福表示，不論經濟弱勢或是身體弱勢都不受影響，實際影響民眾僅約1.32萬人；同時若是門急診部分負擔新制上路時有搭配相關配套，住院健保自付額也可以適用。他強調，此次草案有60天預告期，希望可以讓外界充分了解和提供意見，這項草案保有保障民眾權益及避免民眾負擔過大的正面意義，且相對於門急診部分負擔，醫院的行政作業相對單純。