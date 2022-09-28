前總統馬英九（中）28日兩岸交流35年回顧與展望座談會。（劉宗龍攝）

美中競爭激烈，台灣成為兩強交鋒的核心議題。前總統馬英九今天表示，美中自1972年簽訂《上海公報》以來，對海峽兩岸的態度，就是希望雙方以和平方式解決彼此爭端；美國的戰略也應該鼓勵蔡政府與大陸對話，避免情勢失控。

「兩岸交流35年回與展望視訊學術座談會」今天在台大校友會館舉行，馬英九、前副總統呂秀蓮獲邀出席談論兩岸情勢。馬英九說，在他執政八年內，從來沒有一家媒體認為兩岸會開戰，然而現在卻有翻天覆地的改變，主因是蔡英文2016年上任後轉換立場，不再承認「九二共識」作為兩岸共同政治基礎。

馬英九指出，如果蔡英文不接受「九二共識」，那就有義務提出兩岸雙方都能接受的共同政治基礎，作為替代。

馬英九說，近來多項民調都顯示，蔡政府的「抗中保台」不再那麼容易說服民眾埋單了，民眾憂心政府並沒有做好備戰工作，也沒有能力與對岸處理好關係。蔡英文所說堅守「不畏戰，不求戰」原則，基本上是正確，但也是相當空泛的口號。

對於蔡英文在去年國慶演說提出中華民國與中華人民共和國彼此互相不隸屬的說法，馬英九直言，這不但是一句無法實現的空話，還是一種刻意的挑釁。更違反《中華民國憲法》。蔡英文說這些挑釁性的話，與她主張「不求戰」的宣示互相矛盾。

馬英九認為，美國從1972年與大陸簽訂《上海公報》50年以來，對海峽兩岸的態度就是希望雙方以和平方式解決彼此爭端；美國的戰略也應該鼓勵蔡政府與大陸對話，避免情勢失控。

呂秀蓮則指出，2015年「馬習會」是歷史性的突破，比較遺憾是來得太晚，馬習會的效應也隨著馬英九屆滿後就「泡沫化」。呂秀蓮也呼不要選擇性回顧歷史，應該要更寬廣更深入，而且不要停滯在過去，要展望未來。