高雄一間汽車旅館的店經理涉嫌襲臀、強吻櫃台女員工遭到判刑，女員工為此承受巨大心理壓力，也因辭職而影響收入，故提告向店經理求償財損與精神撫慰金。高雄地院審結，判店經理應賠償10萬元為適當。可上訴。

判決書指出，高雄某汽車旅館的李姓店經理，涉嫌於去年5月間對女員工性騷擾，不僅以手拍打、觸摸女員工的臀部，還會在櫃台外強吻女員工的嘴巴與額頭，長期利用職務對她性騷擾，造成她的身心嚴重受創，現也停職療養，影響收入，故依法向李男求償1年薪資31萬餘元，及醫療費、精神損害與名譽損害10萬元等共計41萬餘元。

對此，李男辯稱，女員工起初要求20萬元，但經過公司調解後，女方表示至少要10萬元，公司方始終認為金額太高不願同意賠償，他也認為請求金額過高，且女員工先前工作出狀況，公司本要對女員工提告，但女員工一度求情事後為此離職，認為女員工的離職損失不該算在他頭上。

高雄地院審理時，法官勘驗證據認定李男的確不顧女員工意願，以襲臀、親吻等方式對其性騷擾，審酌雙方經濟能力等一切情況，認定李男應賠償10萬元為適當，超過此部分的請求應予駁回。可上訴。