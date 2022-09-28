勇士球星小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)從十字韌帶手術復原後，本季狀況一直有所起伏，長打能力也下降了不少，不過在勇士爭奪國聯東區王座的節骨眼上，小阿庫尼亞終於發揮球星價值，今日面對國民擊出單場雙響砲，帶領球隊以8：2擊敗國民拿下4連勝外，也讓勇士順利登頂，與大都會並列國聯東區龍頭。

對戰全大聯盟戰績墊底的國民，這系列賽對勇士來說是個戰績大進補的好機會，此戰面對國民3局打完落後2分不要緊，近期火力兇猛的勇士4局上先追平比數，一直到8局上連續5個半局都能攻下分數，將比數拉開到6分差距。

Ronald Acuña Jr. has three home runs in his last nine games played, including tonight. Acuña playing up to his potential would be very good news for the Braves, and very scary news for their peers. pic.twitter.com/eBNxUxF5Me — Justin Toscano (@JustinCToscano) September 28, 2022

除了哈里斯(Michael Harris II)在4局上追平比數的三壘安打外，小阿庫尼亞分別在5局及7局上各敲出1發全壘打也是其中關鍵，這也是他本季第14、15號全壘打，幫助勇士追加保險分，最終就是以8：2帶走勝利。

Ronald Acuña Jr. got his second homer of the night‼️



(via @Braves)pic.twitter.com/bvcKlSc0nl — SportsCenter (@SportsCenter) September 28, 2022

大都會今日不敵馬林魚後，也讓勇士成功以97勝58敗，與大都會暫時共享國聯東區王座，無論哪支球隊順利封王，將可確保國聯東區第2種子的席次，目前2隊還剩下7場比賽，包括雙方將在勇士主場舉行的系列戰，可能將會是決定國聯東區王者的關鍵戰役，2隊勢必將展開腥風血雨的對決。