勇士球星小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)從十字韌帶手術復原後，本季狀況一直有所起伏，長打能力也下降了不少，不過在勇士爭奪國聯東區王座的節骨眼上，小阿庫尼亞終於發揮球星價值，今日面對國民擊出單場雙響砲，帶領球隊以8：2擊敗國民拿下4連勝外，也讓勇士順利登頂，與大都會並列國聯東區龍頭。
對戰全大聯盟戰績墊底的國民，這系列賽對勇士來說是個戰績大進補的好機會，此戰面對國民3局打完落後2分不要緊，近期火力兇猛的勇士4局上先追平比數，一直到8局上連續5個半局都能攻下分數，將比數拉開到6分差距。
除了哈里斯(Michael Harris II)在4局上追平比數的三壘安打外，小阿庫尼亞分別在5局及7局上各敲出1發全壘打也是其中關鍵，這也是他本季第14、15號全壘打，幫助勇士追加保險分，最終就是以8：2帶走勝利。
大都會今日不敵馬林魚後，也讓勇士成功以97勝58敗，與大都會暫時共享國聯東區王座，無論哪支球隊順利封王，將可確保國聯東區第2種子的席次，目前2隊還剩下7場比賽，包括雙方將在勇士主場舉行的系列戰，可能將會是決定國聯東區王者的關鍵戰役，2隊勢必將展開腥風血雨的對決。
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