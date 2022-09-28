中央流行疫情指揮中心宣布，下月13日起「0+7」，喜迎國門解封商機的人才需求、加上疫情趨緩的人才回補、以及少子化人才供應減少，104資訊(3130)旗下104人力銀行統計，四大民生消費產業強勢徵才，住宿/餐飲服務業、批發/零售業、一般服務業、旅遊∕休閒∕運動業的工作數已創歷史新高，年增幅居22％~53％不等。

104銀行統計，四大民生消費產業在104人力銀行9月份的人才缺口，合計近41萬個工作機會數，佔整體101.7萬的40％。其中，住宿/餐飲服務業17.7萬個、批發/零售業14.9萬個、一般服務業5.8萬個、旅遊/休閒/運動業2.3萬個，都創該產業歷史新高。今年5月起「與疫共存」，民生消費業徵才動能回升，10月中旬起「國境解封」，預期國際旅客來台觀光、以及國人出國旅遊商機大爆發，相關產業回補先前職缺，甚或加碼，搶佔新一波疫後商機。

住宿/餐飲服務業、旅遊/休閒/運動業工作數的年增幅，皆為53％。經歷去年的三級警戒、今年的本土疫情大爆發，當解封可期，疫情期間受創最深的住宿/餐飲服務業、旅遊/休閒/運動業，從谷底反彈的力道也最強烈。批發/零售業的工作數年增幅為35％，一般服務業的工作數年增幅為22％。

和上月相比，工作數增加或減少的產業數量。16大主要產業，有10個產業的工作數9月比8月增加，以民生消費強勢接棒的動能最強；另有6個產業微降或持平，月減額僅在數百到6000之間，主要受到近日全球通膨、各國央行升息、股匯雙殺、以及半導體庫存升高疑慮等因素的壓抑，短期徵才力道趨緩暫歇。