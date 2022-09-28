在英國政府公布的新財政計畫將英鎊兌美元匯率打入歷史新低後，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）周二表示，美方正緊盯英國的情勢發展。白宮經濟顧問迪斯（Brian Deese）表示，保持財政紀律很重要，英國在此時做出這項舉動，可能使央行不得不進一步收緊貨幣政策。國際貨幣基金（IMF）則公開批評英國新政府此舉將影響貨幣政策的效果。國際評級機構穆迪（Moody's）則警告英國政府這項減稅計畫可能威脅其信用評級。

英國《金融時報》報導，葉倫表示最近幾天的金融動盪似乎僅侷限於英國，並未擴散至全球經濟。金融市場仍然運作良好，美方並未看到市場出現流動性問題。

葉倫並表示，美國和英國都有嚴重的通膨問題，兩國央行將把重心放在抑制通膨上。

白宮經濟顧問迪斯周二表示，金融市場對英國財政計畫和大規模減稅措施的負面反應，他並不感到意外，他並強調「在財政上保持審慎和紀律非常重要」。

迪斯表示，英國在貨幣緊縮周期中推出這項計畫，這讓貨幣當局陷入一個可能不得不進一步收緊貨幣政策的處境。

迪斯並表示，美元的強勢反映出美國經濟的相對強勢，即使我們的復甦有種種難題。

在美國高層對英國情勢發表談話之際，國際貨幣基金周二則公開批評英國新提出的經濟策略。IMF警告，這樣「大規模且沒有目標」的財政計劃，可能加劇英國內部的不平等，並影響貨幣政策的效果，「包括英國在內，許多國家的通膨壓力高漲，我們不建議在此時採取大規模且沒有目標的財政激勵計畫，財政政策不該與貨幣政策衝突，這點非常重要」。

IMF發言人表示該機構正在密切關注近期英國經濟情勢的發展，也已經與該國政府接觸。

這項大規模減稅與舉債計畫導致英鎊和英國公債（gilt）市場崩跌，並迫使英國央行出面喊話，揚言將採取「重大」措施以穩定經濟。

周一亞洲盤中，英鎊一度暴跌近5%，報1.0327美元，創下歷史低點。

國際評級機構穆迪則警告英國政府，沒有資金支持的減稅計畫可能導致預算赤字擴大和利率升高，這將威脅英國的信用評級。

穆迪直接了當批評英國政府那個必須舉債的大規模減稅計畫對其信用是「減分」，在借貸成本持續攀升、成長前景疲軟和公共支出壓力巨大之際，這項計畫將導致結構性赤字擴大。