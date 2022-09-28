圓山迎接70週年，繼今年4月起首度對外開放圓山總統行館搭配東密道之文化導覽行程，因應邊境將解封、國門將開放，今（28)日再宣布，打開西密道塵封50年來的第二道門，開放供各界一探其神祕之迷，導覽行程名稱配合打開西密道的第二道門的意境，猶如「Light at the end of tunnel」，定為「尋祕圓山 密境之光」，邀賓客一同見證圓山時代的演變與歷史的里程碑。圓山飯店表示，從獨特的建築外觀，到精彩的室內景點及豐富的歷史足跡，飯店除了歡迎來自世界各地的觀光旅客前來一探究竟，更歡迎國人來到圓山，聆聽飯店所累積的文化資產。

圓山搭配此一「尋祕圓山 密境之光」打開西密道的第二道門導覽行程，自10月1日起至12月30日止推出如下優惠或回饋專案：

1.凡以每位原價250元付費參加圓山西密道文化導覽之賓客，每位即贈「圓山木質組合名片座」乙組。(紀念贈品總計1,000組，兌完為止。)

2.金龍餐廳、圓苑餐廳、松鶴餐廳及圓山牛排館推出凡用餐單筆消費滿770元，可享西密道文化導覽每位加購優惠價200元。

3.金龍餐廳、圓苑餐廳及牛排館推出「尋祕圓山 密境之光」東密道導覽國宴文化餐，品嚐隆重推出的國宴文化餐，雙人價4,400元，加贈東密道文化導覽2位，另外還可享西密道文化導覽每位加購優惠價200元。

4.金龍餐廳、圓苑餐廳、松鶴餐廳及圓山牛排館推出「極品寶盒2.0外帶餐盒」，每套1,250元，單筆訂購需滿2套並加贈西密道文化道導覽2位；單筆訂購滿4套，除加贈西密道文化道導覽2位，再加贈4吋赤藻糖巴斯克起司蛋糕2顆。(訂購滿6套贈3顆，以此類推。)

5.宴會廳推出「圓山純天然食在健康饗宴」，10人御宴桌席只要22,880元，每桌加贈圓山御廚無添加調味三寶禮盒乙組及西密道文化導覽10位；另外還有「圓山純天然食在珍鮮饗宴」，10人御宴桌席只要26,180元，每桌加贈圓山御廚無添加調味三寶禮盒乙組及東密道文化導覽10位。

6.客房則推出「尋祕圓山平日天際客房住宿」，每晚6,999元，每房加贈圓山御廚無添加調味三寶禮盒乙組、西密道文化道導覽1-2位及松鶴餐廳自助早餐1-2位。另外還有「密境之光一泊二食平日天際套房住宿」，每晚9,999元、「密境之光一泊二食平日環景套房住宿」，每晚12,999元，每房加贈金龍廳或圓苑廳國宴文化餐1-2客、圓山御廚無添加調味三寶禮盒乙組、西密道文化道導覽1-2位及松鶴餐廳自助早餐1-2位。

7.凡購買圓山密道窖藏國宴陳高，每瓶2,500元，加贈西密道文化道導覽2位；購買圓山密道紀念木質手機擴音箱，每組900元，加贈西密道文化道導覽1位。

圓山大飯店伴隨國人，迄今已屆七十寒暑。期間接待過上百位各國元首及無數國賓，足為我國歷史最珍貴之一頁。圓山於2019年9月開放「西密道導覽」，掀起一股探祕風，短短三個月湧入超過五萬的導覽人次，即使碰上疫情，在2020年仍有17萬人次造訪，也為了因應國旅熱潮，2021年3月25日正式開放「東密道導覽」，不到三個月累積了近萬的參觀人次。圓山大飯店東西密道路線分別為，西密道盡頭的門外是劍潭公園，東密道出口是祕境花園，通往孔二小姐故居。

圓山大飯店的密道於1973年落成，是當今的世界級飯店中，唯一設有地下通道的神祕飯店。外界曾有許多傳言，有謠傳指密道直通總統府或通往士林官邸或機場。諸多的猜測與描繪讓密道出口的場域更加神祕。

回顧密道的設計緣由，其實是一個避難地道，它的出口是通往人們既陌生又熟悉的地方。圓山大飯店當年成立之時，因當時政局緊張之原由，賓客諸多為友邦元首及政要，為保護這些賓客的安全，在遭遇緊急突發狀況時，能迅速安全的離開飯店，當時任職圓山大飯店總經理的孔二小姐，召集楊卓成建築師與一位曾經參與第二次世界大戰碉堡建造的美籍德裔工程師，建造由鋼筋、水泥、白洋灰混合構成的密道。其中西密道全長85公尺，內有52盞防爆燈，地道內部蜿蜒迂迴，在入口處設有一段長達20公尺的滑梯道，以方便緊急逃生，滑梯道旁共有74個階梯，通過階梯後，即是水泥砌鋪的平路，一直到出口處還有第二道金屬門。

跨越超過一甲子的圓山飯店，近年來致力活化文化資產，相繼揭開東西兩條密道的神祕面紗獲得熱烈迴響，今天西密道出口之門打開重見光明，是圓山整個文化導覽的里程埤，將圓山重要的文化資產完整呈現在世人的面前，也完成了階段性的文化任務。圓山期許為台灣的旅遊標竿，我們以溫暖的人情、豐富的歷史，迎接國際旅客前來。