媒體人周玉蔻原定今天上午前往台北地檢署，按鈴控告國民黨台北市長參選人蔣萬安與台北市長柯文哲。不料，今天卻臨時改由律師前往遞狀。蔣萬安今天說，他不畏懼這種為了護航民進黨台北市長參選人陳時中而進行的惡質選舉操作手法，呼籲周玉蔻盡快跟被她傷害的人誠心道歉。

蔣萬安今天召開寵物政策發布會，對於周玉蔻最後找律師代理提告，蔣萬安表示，市民朋友看得很清楚，到底是誰利用媒體利用公器不斷抹黑、抹紅其他人，甚至毀人名節。

蔣萬安強調，「我不畏懼這種為了護航陳時中而進行的惡質選舉操作手法」，也呼籲周玉蔻女士盡快跟被她傷害的人誠心道歉。媒體追問蔣，認為周玉蔻在怕什麼？蔣說，這可能要直接問她。

至於周玉蔻聲稱沒有拿過陳時中競選團隊及民進黨任何一毛錢，蔣萬安也表示，這個要問她，這是她所說的；但市民朋友對於整個惡質低劣選舉文化感到非常厭煩、無奈，他接觸的所有台北市民，關心的是未來發展相關政策牛肉，這才是市民希望在選舉過程中所看到的。